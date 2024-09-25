美國州長將訪台！無人機公司主管下月也訪美 顯示台美加強合作
彭博資訊報導，美國一位想在自己州內建立無人機中心的州長，即將率領企業代表團訪問台灣，暗示雙方將在這個科技領域上加強合作。
彭博根據掌握到的行程安排報導，美國奧克拉荷馬州州長史蒂特（Kevin Stitt）將於29日率領代表團抵達台灣，進行為期五天的訪問。他們將與台灣的監管部門和企業主管會面，並參訪一座政府支持的研發中心。
知情人士表示，這群貴賓的目的是在台灣尋找零組件供應商，其中一些無人機公司的主管也考慮進行投資。奧克拉荷馬州今年稍早剛獲得5,100萬美元的聯邦資金，用於建立一個專注於無人機等科技的中心。
另一個由美國政府組織、旨在促進與台灣無人機產業關係的代表團，才剛結束台灣訪問，台灣經濟部產發署副署長鄒宇新也在25日受訪表示，台灣一些大型無人機公司的主管將在下個月出訪奧克拉荷馬州，顯示出雙方在無人機領域的加強合作。
報導指出，台灣軍方正在尋求加強無人機能力，以因應中國大陸威脅。台灣軍方已研究烏克蘭在烏俄戰爭中使用的戰術，包括使用相對便宜的無人機來摧毀坦克等大型、昂貴的軍事設備。
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