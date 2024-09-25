快訊

賴清德下軍令應對在野挑戰 卓榮泰夜宴立委被問「政院扮演角色」反應曝

東海女大生過馬路遇劫 母親悲痛發聲：盼讓孩子的犧牲有意義

即起上路！日本福島5縣食品輸台規範放寬 食藥署：無特殊反對

美國州長將訪台！無人機公司主管下月也訪美 顯示台美加強合作

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
彭博報導，美國奧克拉荷馬州州長史蒂特將率團來台參訪，顯示台美將在無人機科技上加強合作。美聯社
彭博報導，美國奧克拉荷馬州州長史蒂特將率團來台參訪，顯示台美將在無人機科技上加強合作。美聯社

彭博資訊報導，美國一位想在自己州內建立無人機中心的州長，即將率領企業代表團訪問台灣，暗示雙方將在這個科技領域上加強合作。

彭博根據掌握到的行程安排報導，美國奧克拉荷馬州州長史蒂特（Kevin Stitt）將於29日率領代表團抵達台灣，進行為期五天的訪問。他們將與台灣的監管部門和企業主管會面，並參訪一座政府支持的研發中心。

知情人士表示，這群貴賓的目的是在台灣尋找零組件供應商，其中一些無人機公司的主管也考慮進行投資。奧克拉荷馬州今年稍早剛獲得5,100萬美元的聯邦資金，用於建立一個專注於無人機等科技的中心。

另一個由美國政府組織、旨在促進與台灣無人機產業關係的代表團，才剛結束台灣訪問，台灣經濟部產發署副署長鄒宇新也在25日受訪表示，台灣一些大型無人機公司的主管將在下個月出訪奧克拉荷馬州，顯示出雙方在無人機領域的加強合作。

報導指出，台灣軍方正在尋求加強無人機能力，以因應中國大陸威脅。台灣軍方已研究烏克蘭在烏俄戰爭中使用的戰術，包括使用相對便宜的無人機來摧毀坦克等大型、昂貴的軍事設備。

俄烏戰爭 烏克蘭 無人機 經濟部 美國

延伸閱讀

群益投資論壇登場 聚焦全球總經動態及科技產業趨勢

Canalys：美國PC市場出貨量將連兩年增長6%

比去年更精彩！ 2024「頭城煙火節」挑戰施放1680秒主題花火 加碼200台無人機燈光秀、240秒隱藏節目超期待

稱共軍軍演證明和平統一是空話 美：北京改變台海現狀

相關新聞

美國州長將訪台！無人機公司主管下月也訪美 顯示台美加強合作

彭博資訊報導，美國一位想在自己州內建立無人機中心的州長，即將率領企業代表團訪問台灣，暗示雙方將在這個科技領域上加強合作。

人行再放水滬港台股續漲 但其餘亞股買氣後繼無力開高走低

大陸中央銀行繼昨天宣布一系列振興經濟措施，今天又調降1項利率，激勵上海和香港股市收盤續漲。但亞洲其他股市大多買氣後繼無力...

亞馬遜聯手5企業 購買巴西巴拉州雨林57億元碳權

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）等公司已同意購買用於保護巴西巴拉州（Para）亞馬遜雨林的碳抵換信用額度，這筆交易價值...

擺脫疫情陰霾！香港重回亞洲第一金融中心 台北排名沒變

最新調查顯示，香港重新奪回亞洲第一金融中心寶座，擠下新加坡，台北排名則與上回持平。

要求加薪、減少工時！三星電子印度廠罷工2周 還要職位世襲給家屬

韓媒報導，三星電子位於印度一間家電廠罷工至今2週，除要求大幅加薪、減少工時，還提出在員工身故後將職位「世襲」給家屬等條件...

亞銀上調台灣與開發中亞洲GDP預估值 通膨壓力預料減緩

亞洲開發銀行（ADB）今天將亞洲開發中國家今年的經濟成長率預測略微上調至5%，同時認為通膨率緩和下來的速度會超過預期。亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。