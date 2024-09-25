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Canalys：美國PC市場出貨量將連兩年增長6%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

研調機構Canalys最新報告顯示，2024年第2季度美國的個人電腦出貨量（不包括平板電腦）年增4%，達到1,890萬台。筆電的需求尤為強勁，出貨量年增率超過5%，在2024年上半年健康成長後，市場現在有望看到增長加速，預計2024年美國PC總出貨量將達到6%、達到略低於7千萬台，然後在2025年再增長6%至7,400萬台。

預計在Windows 10生命週期結束之前的整個恢復過程中，商業需求將最強勁，並且已經顯示出積極的反彈。

Canalys分析師Greg Davis表示，隨著IT支出的增加，大型企業PC的更新正在順利進行，最近一個季度該細分市場的出貨量增長了12%。「雖然消費者和中小企業的成長沒有那麼高，但這兩個細分市場在本季仍然分別以3%和6%的健康成長結束了本季。」

對美國PC市場的預測在2024年和2025年期間保持強勁，預計這兩年都將成長6%。

Davis指出，美國的總體經濟在2024年上半年保持穩定，激勵企業支出在第2季增加。展望未來，聯準會第3季的降息將支持未來關鍵季度商業支出的改善。由於假期的到來，消費者細分市場也可能在2024年下半年出現大幅折扣和促銷活動。

此外，美國也將在支援AI的PC採用方面處於領先地位，這將為更新周期帶來額外的動力。

美國 貨量

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