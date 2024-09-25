人行再放水滬港台股續漲 但其餘亞股買氣後繼無力開高走低

大陸中央銀行繼昨天宣布一系列振興經濟措施，今天又調降1項利率，激勵上海和香港股市收盤續漲。但亞洲其他股市大多買氣後繼無力，早盤雖隨昨晚美國股市創新高走揚，終場卻下跌。

法新社報導，大陸經濟受到房地產行業長期債務危機及消費支出疲軟的沉重打擊後，北京轉變態度提供政策支持。這使得上週受到美國聯邦準備理事會（Fed）一舉降息2碼激勵的投資人信心再受鼓舞。

中國人民銀行昨天宣布，近期將把要求金融機構的存款準備金比率下調0.5個百分點，並將降低存量房貸利率及第2間購屋房貸最低自備款比例。

人行今天再宣布展開為期1年期的人民幣3000億元中期借貸便利（MLF）操作，最高投標利率為2.3%，最低投標利率為1.9%，中標利率由前月的2.3%降至2%。

上海和香港股市繼昨天雙雙收漲逾4%後，今天又分別應聲收高1.2%和0.7%。台北股市收盤也延續昨天漲勢。

然而，外界擔憂大陸經濟若要復甦，還需要遠更多努力來推一把。亞洲其他股市在這層疑慮籠罩下，東京股市收盤下跌0.2%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、曼谷、馬尼拉和雅加達股市也全數收低。