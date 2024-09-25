擺脫疫情陰霾！香港重回亞洲第一金融中心 台北排名沒變

最新調查顯示，香港重新奪回亞洲第一金融中心寶座，擠下新加坡，台北排名則與上回持平。

彭博資訊報導，根據23日發布的最新全球金融中心指數，香港排名第三，僅次於紐約和倫敦。新加坡則排名全球第四。

前20名的金融中心依序是，紐約、倫敦、香港、新加坡、舊金山、芝加哥、洛杉磯、上海、深圳、法蘭克福、首爾、華盛頓特區、日內瓦、都柏林、巴黎、杜拜、蘇黎世、北京、盧森堡、東京。

都柏林、芝加哥和杜拜排名上升，上海、北京和日內瓦則下降。台北排名則為第73名，與上回調查排名不變，但評分下滑5分。

這對香港金融業而言是一個可喜消息，該行業前幾年受到疫情限制打擊，導致許多員工離開香港。

該指數是由智庫Z/Yen Partners和中國綜合開發研究院（CDI）編制，評估的金融中心多達121個，其中有58個地方排名下降、46個上升。超過五分之一的受訪者提到，地緣政治挑戰是目前最急迫的風險。