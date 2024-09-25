亞馬遜聯手5企業 購買巴西巴拉州雨林57億元碳權

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）等公司已同意購買用於保護巴西巴拉州（Para）亞馬遜雨林的碳抵換信用額度，這筆交易價值約為1億8000萬美元（約新台幣57億3543萬元）。

路透社報導，亞馬遜和其他至少5家企業將透過森林保育倡議計畫「樹葉聯盟」（LEAF Coalition）購買這些碳權。樹葉聯盟是由亞馬遜於2021年與美國和英國在內的多家企業和政府共同協助創立。

這項協議是樹葉聯盟在世界上最大雨林亞馬遜雨林的第一筆交易，由於雨林樹木可吸收的溫室氣體數量龐大，對於遏制氣候變遷至關重要。

巴拉州政府和樹葉聯盟率先與路透社獨家分享這筆交易的細節。巴拉州州長巴巴柳（Helder Barbalho）今天在紐約氣候週（Climate Week NYC）宣布這項協議，在此期間，紐約氣候週將與聯合國大會（GeneralAssembly）一同舉辦約900場活動。

巴巴柳表示，該州只會收取部分收益，用於繼續減少溫室氣體排放的工作，其餘收益將流向原住民、黑奴後裔社區（quilombola）、傳統採掘式社區和家庭農場。

巴巴柳另向路透社表示：「這顯然傳達了重要的訊息：一間以亞馬遜為名的公司首次向位於亞馬遜的州進行交易。」

亞馬遜透過聲明證實此次交易，並強調熱帶森林保育和應對氣候變遷的重要性。

儘管全球的碳信用額度需求停滯不前，科技巨頭微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）母公司Meta和谷歌（Google）等企業今年都已在巴西購買碳抵換信用額度。

亞馬遜、德國化學及製藥公司拜耳（Bayer）、諮詢公司波士頓顧問（BCG）與凱捷管理顧問（Capgemini）、瑞典零售服飾公司海恩斯莫里斯（H&M）和沃爾瑪基金會（Walmart Foundation）將共同以每個單位15美元的價格，購買500萬單位的碳信用額度。

根據數據公司AlliedOffsets資料，這遠高於上週與自然相關碳權的平均價格4.49美元。

每單位信用額度代表在2023年至2026年間，透過減少巴拉州毀林行動所減少的1公噸碳排放。

另有700萬個碳抵換信用額度將供其他企業購買。美國、英國和挪威政府已承諾購買其中一部分，如果沒有企業購買，他們將會購買這些碳權。

明年的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將由巴拉州主辦，這是巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在當地毀林率飆升多年後，試圖恢復巴西環保形象的重要舉措。

儘管自2021年起破壞程度有所下降，巴拉州自2005年起便是巴西濫伐最嚴重的州。根據聯邦政府的初步資料，巴拉州今年1月至8月間的森林砍伐面積比紐約市還要大，但比前一年減少了20%。

巴巴柳在紐約氣候週表示，政府將在2026年底前完成巴拉州牛隻供應鏈的追溯管理，養牛產業是該州毀林的主要因素之一。