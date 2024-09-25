要求加薪、減少工時！三星電子印度廠罷工2周 還要職位世襲給家屬

韓媒報導，三星電子位於印度一間家電廠罷工至今2週，除要求大幅加薪、減少工時，還提出在員工身故後將職位「世襲」給家屬等條件，業界推測這次罷工可能是蓄意組織。

韓媒國民日報今天獨家報導，位於印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）附近這家生產冰箱、洗衣機等產品的三星家電廠，自本月9日起罷工至今超過2週，廠內1800多名員工中有1000多人參與這次罷工。

這些拒絕上班的員工要求三星電子承認他們在勞工團體「印度工會中心」（Centre of Indian TradeUnions，CITU）支持下成立的「三星印度勞動福祉工會」（SILWU），並提出多項改善員工福利待遇的要求。

他們的主要訴求為加薪，要求廠方在3年內將目前3萬5000盧比（約新台幣1萬3347元）的薪資倍增至7萬1000盧比。

報導指出，當地一般工廠員工平均薪資為1萬9000盧比，三星工廠員工薪資原比其他工廠高出近一倍。

他們也要求將每週6天、每天8小時的工時縮短為每週5天、每天7小時，若真按照他們希望的方式調整，印度廠員工每週工時將比南韓廠員工還短5小時，實際時薪漲幅也比要求的兩倍還高。

此外，工會也以保障家屬生計為由，要求廠方在沒有特殊狀況下，若員工身故，應由該員工家屬繼續接下工作職位，相當於要求職位「世襲」。並要求廠商為員工子女就讀私立學校的學費提供最高5萬盧比補助。

由於印度廠工會的提案太過「理想」，業界猜測這次罷工可能是背後有印度共產黨支持的CITU在背後蓄意組織，藉此擴大政治影響力。

三星電子相關人士表示，社方對於加薪還是保持一定的開放程度，但短期內增加2倍太過不現實，不可能實現。但強調會以員工安全福利為最優先，依法持續與員工積極協商解決問題。