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亞銀上調台灣與開發中亞洲 GDP 預估值 通膨壓力預料減緩

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞銀將台灣今年經濟成長率預估值調升至3.5%。路透
亞銀將台灣今年經濟成長率預估值調升至3.5%。路透

亞洲開發銀行（ADB）今天將亞洲開發中國家今年的經濟成長率預測略微上調至5%，同時認為通膨率緩和下來的速度會超過預期。亞銀同時將台灣今年經濟成長率預估值，從3%大幅上修至3.5%。

亞銀在更新的2024年亞洲發展展望報告中預估，開發中亞洲國家今年國內生產毛額（GDP）可望成長5%，高於4月時預估的4.9%，明年成長率維持在4.9%；今年通膨率預估為2.8%，較先前預估的3.2%與去年的3.4%大幅降溫，主因是中國大陸物價與需求疲軟。

若不計中國大陸在內，開發中亞洲今年GDP成長率預估達5.1%。

亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）表示：「我們不只見到中國大陸景氣減緩，而是整個結構的。關於中國房地產今年觸底、明年反彈的預期是否會實現，目前還不那麼明朗。」

亞銀對中國大陸的今、明年GDP成長率預估分別維持在4.8%與4.5%，低於去年的5.2%。

在台灣方面，預估今年GDP成長3.5%，高於4月預估的3%，明年則成長2.7%。亞銀表示，電子業是台灣、香港和南韓貨物出口成長的最大貢獻因素，而在台灣，企業因出口動能強勁而提高了資本支出計畫。此外，對美國的出口嘉惠了多數經濟體，台灣尤其受惠。

亞銀將台灣今、明年通膨率預估值維持在2.3%與2%，比去年的2.5%進一步降溫，主要是今年3月央行升息，而且全球物價壓力減緩。

亞銀指出，通膨放緩，正在為央行最終寬鬆貨幣政策創造環境。隨著通膨率低於或接近目標，一些央行正寬鬆政策利率以支撐經濟活動。此外，在8月，美國殖利率和美元下滑的壓力，再加上當時對美國降息的預期升高，造成許多亞幣升值，進而為亞洲央行降息創造更多空間。

成長率 通膨

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