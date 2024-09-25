全球油需展望 OPEC估持續增長至2050年 分析師說10年內觸頂

石油輸出國組織（OPEC）加碼其對石油需求的樂觀預測，堅認全球油需到本世紀中葉都將持續成長。但許多能源分析師並不同意這個看法。科學家說，如果這項預期成真，將意味氣候災難。

根據OPEC的2024年世界石油展望報告（2024 World Oil Outlook），到2050年，全球石油消費將增加1,790萬桶到驚人的日均1.2億桶，增幅大約18%。相比去年的報告，OPEC進一步上調了未來20幾年的油需預期。

該報告也預測，到2030年，全球石油消費將增加1,110萬桶到日均1.133億桶。比去年預測增加130萬桶，去年預測相也高於前一年。

OPEC對油需的更樂觀看法反映出，已開發國家出於「能源安全的必要性」，重新評估擺脫化石燃料的能源轉型，與此同時，開發中國家正在努力獲得負擔得起的燃料。

即使在石油業，OPEC的預測也是邊緣化的觀點，也與原油價格的跌勢不符。來自英國石油公司、貿易巨頭Vitol Group、高盛集團、能源顧問公司Wood Mackenzie，以及力推淨零未來的國際能源署（IEA）的預測都表明，隨著世界轉向電動車和再生能源，全球油需預計在這個十年結束時觸頂，下一個十年停止成長。

與此同時，標普全球商品洞察認為，中期的石油需求介於OPEC和IEA的預測之間，2034年需求將達到峰值1.09億桶，自此逐漸下滑，2050年降到1億桶以下。

各方一致認為，發展中國家的需求將下降，而以印度為首新興市場的需求將上升。

較低的全球需求預測，加上來自非OPEC國家的石油供應，顯示原油價格將長期受壓抑。

中東研究所的非常駐學者Li-Chen Sim表示，對OPEC+ 而言，「價格上漲的最大威脅來自外部因素」，包括需求不振，特別是來自中國的需求，那裡的經濟增長放緩，同時，中國大陸有意降低對石油和天然氣進口的高度依賴，反映在電動車普及以及鼓勵再生能源和核能的政策上；另有非OPEC+來源的石油供應；以及一些內部因素，例如成員國產量超過配額。

以沙烏地阿拉伯為首的OPEC承認全球暖化帶來的危機，石油業應成為解決方案的一部分，甚至在去年首次參加《聯合國氣候變化框架公約》締約方峰會。然而最新的展望報告未詳細說明碳捕獲——他們青睞的化石燃料碳排解決方案——要如何克服大規模採用所面臨的重大技術和商業障礙。