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戴三星藍牙耳機突「耳內爆炸」！釀永久聽力損傷 投訴慘遭冷處理

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
土耳其一名用戶日前戴三星Galaxy Buds FE藍芽耳機聽音樂時，耳機突然爆炸，導致她永久性聽力損失。取自X
土耳其一名用戶日前戴三星Galaxy Buds FE藍芽耳機聽音樂時，耳機突然爆炸，導致她永久性聽力損失。取自X

土耳其一名用戶日前戴三星Galaxy Buds FE藍芽耳機聽音樂時，耳機突然爆炸，導致她永久性聽力損失。事後三星致歉並僅提供一副耳機作為補償，讓該名用戶相當失望。

印度媒體《Times Now》報導，一名土耳其用戶表示，當時女友戴著他買的這副耳機，結果突然發生爆炸，對她的聽力造成了直接且不可逆的傷害。事發後該名用戶將損壞的耳機送往三星的技術服務中心，希望得到解釋和補償。但讓他傻眼的是，三星只有道歉並提供一副替換耳機作為補償，根本無法彌補爆炸帶來的重大健康損害。

三星目前也未對此事件進行後續檢查，甚至未釐清爆炸具體原因，代表其他同產品用戶可能仍面臨類似風險。至今，三星未針對這起事故發表任何官方聲明。

該名受害用戶對三星的應對態度感到失望，誓言將採取進一步行動。反對聲浪批評，三星應該更加重視消費者的安全，並對產品進行更嚴格的品質檢驗。

回顧過去，三星曾因Galaxy Note 7手機爆炸事件進行全球召回。隨著可穿戴技術的發展，專家強調，未來廠商必須更加重視安全規範，尤其是那些直接接觸人體的設備。

土耳其 爆炸 音樂

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