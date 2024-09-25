印媒：鴻海擬投資10億美元 在印度設手機面板模組組裝廠

根據印度經濟時報引述知情人士說法報導，鴻海正在評估投資約10億美元，在泰米爾納德邦設立智慧手機面板模組的組裝業務。

印度經濟時報的報導指出，這將會是鴻海在印度首度設立面板模組組裝廠，主要用於服務蘋果公司的iPhone產品。

知情人士表示，雖然沒有具體時程表，但鴻海希望這座設施「盡快」設立並運作。

不過，知情人士說，鴻海的模式將是一種甚至讓其他代工製造業者，例如和碩或塔塔電子，能夠使用從該廠產出的零組件，而非進口在中國組裝好的模組。

鴻海在24日沒有回覆印度時報的置評請求。

一名知情人士表示：「鴻海已經在ESR Oragadam工業與物流園區選定一座面積約50萬平方英尺的現成廠房，該園區就鄰近他們在清奈的智慧手機組裝廠。」

專家認為，鴻海研擬中的工廠勢必將推動印度在電子組裝和製造價值鏈的地位上升。Counterpoint研究主任帕薩科表示：「雖然手機組裝讓本土價值增加約５％，面板組裝將額外增值2%至3%。這一切都歸結為有多少增值是會在印度發生。」

隨著鴻海也準備在印度組裝Google Pixel手機，上述新的面板組裝業務被視為是一項策略性行動，要讓相關過程更順利。

一位產業顧問表示，一家製造業者在印度組裝面板模組是意義重大的，因為印度目前所需要的面板都是大量仰賴進口，這提高了進口成本與供應鏈複雜性。這位顧問估計，面板模組的進口主要來自中國大陸，占比達60%至65%，在特定產品領域的市占甚至高達約90%，而南韓則是第二大供應國，占比為20%至25%。若能在本土組裝，勢必能為品牌節省時間與成本。

在面板模組的重要業者包括三星顯示器、京東方、樂金顯示器、天馬微電子、友達光電與日本顯示器公司。

目前，在印度最大的智慧手機面板模組組裝業者，包括中國大陸華星光電與印度TXD。華星光電一直為三星和小米組裝面板模組，至於TXD則為Vivo和Oppo供貨。