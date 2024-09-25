準確度近乎完美的股市指標MSI 正猛閃「買入」訊號

有個備受關注的股市指標正猛閃「買入」的訊號！根據SentimenTrader資深研究分析師Dean Christians，可靠度極高的麥氏綜合指標（MSI）急升，正發送出標普500指數將進一步上漲的訊號。

MSI是衡量市場廣度的指標。上升時表示更多股票加入反彈行列，下滑時通常表示市場廣度惡化或正經歷拋售潮。

過去，該指標急升幾能完美預測股市進一步上漲：指標突然從100以下升至逾1,000，股市未來一年持續攀升的準確度為96%；在指標急升時，若標普500指數距離顯著高點不到2%，準確度更高達100%。

標普500指數周二上漲14.36點，或0.3%，收5,732.93點，是2024年來第41次創新高。道瓊工普指數也上漲0.2%至42,208.22點，同樣刷新紀錄。那斯達克綜合指數勁升0.6%到18,074.52，雖然比7月歷史峰值低逾3%。