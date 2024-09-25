加拿大欲效法美國 禁用從中俄進口聯網車輛軟硬體

繼美國採取行動之後，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）24日表示，「絕對在考慮」效仿美國，禁止來自大陸或俄羅斯的個別車用軟硬體。

彭博報導，方慧蘭指出，政府已經非常明確地表示，非常重視大陸故意製造的產能過剩，也非常重視來自大陸的安全威脅。」

美國商務部下屬的美國工業與安全局23日宣布，計劃禁止銷售或進口與中國及俄羅斯相關的聯網汽車（Connected Vehicles）上的軟硬體，禁令將從2027年起生效。。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），已經宣布對大陸電動車徵收100%、對鋁鋼製品徵收25%的附加稅。上個月，方慧蘭還就電池零組件和關鍵礦物等其他可能徵收高關稅的大陸產品，啟動意見徵詢。

方慧蘭為徵稅找的理由是，大陸的貿易行為不公平，利用巨額國家補貼過度生產，衝擊其他國家的產業。

但目前尚不清楚這些關稅是否能在世界貿易組織（WTO）通過訴訟的考驗。大陸最近宣布在WTO起訴加拿大徵稅措施，向加拿大提出磋商請求。

不願具名的政府官員表示，禁用大陸國產汽車軟體，可能是防止大陸電動車進入加拿大市場的更長期措施。但加拿大同時也在考慮軟體的安全和隱私問題，以確定如何推進。

一位政府官員表示，如果加拿大選擇以安全為由禁用大陸軟體，有可能還需要先制定新的立法。考慮到在接下來一年內，大選隨時都有可能被觸發，這可能會讓禁令的出台變得更加複雜化。鑑於特魯道在民調中遠遠落後，大選可能會導致政府更迭。

目前在加拿大，除特斯拉上海工廠生產的汽車之外，幾乎沒有大陸製造的電動車。