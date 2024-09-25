2年期美債殖利率逼近今年低點 市場加碼押注Fed在11月再降2碼

美國短期公債的殖利率24日（周二）一度下滑至接近今年來最低水準，此前一項衡量消費者信心的指標下滑，強化了聯準會下次議息會議再次降息2碼的理由。

美國2年期公債的殖利率下跌，儘管財政部當天標售690億美元的該類別債券，中標殖利率報3.520%，是2022年8月以來2年期公債最低中標殖利率。在標售會外，2兩年期公債殖利率今年

最低的紀錄是9月16日創下的3.524%。

預測聯準會未來動態的交換合約，完全消化了今年剩下的兩次議息會議將進行一次2碼和一次1碼的降息，並押注11月降息2碼的機率是50%。此前世界大型企業聯合會公布的數據顯示，美國9月消費者信心意外下滑。

中國大陸推出的經濟刺激措施，推動大宗商品價格上漲，為較長期美債的殖利率提供了支撐。

景順宏觀研究主管Rob Waldner對彭博電視表示，「聯準會正在放鬆政策，隨著短期美債殖利率下降，你會看到殖利率曲線趨陡。」他說景順持有「10年期美債的戰術性空頭」，正在尋找「略高的殖利率」。