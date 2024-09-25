美元走軟 人民幣創16個月新高 澳幣升至14個月高點

美元指數走跌，澳幣兌美元走升，觸及2023年7月以來最高；人民幣兌美元周二創下16個月新高，原因是中國央行公布新的刺激措施，而在美國公布疲軟的消費者信心數據後，美元兌其他主要貨幣的貶幅擴大。

美元指數24日收盤下跌0.38%至100.466。

美元兌日圓周二貶值0.26%至143.61日圓；歐元兌美元升值0.62%至1.1180美元。

人民幣兌美元在盤中觸及7.0156，紐約尾盤升0.65%，至7.017。

為提振經濟，穩定市場，中國三大金融監管部門「一把手」周二罕見聚首，共同送出金融政策大禮包。中國央行宣布將於近期降準、降息，將存量房貸利率降低至新貸款利率附近；股市方面，中國央行將首次創設支持股市的貨幣政策工具，證監會則將發布推動長期資金入市、鼓勵併購重組的文件。

紐約Bannockburn Global Forex公司首席市場策略師Marc Chandler說：「它達到人們希望看到的所有東西—為房地產市場提供更多支持、降低利率、下調準備金率以及為股市提供支持」。

美元指數延續跌勢，9月美國消費者信心指數意外從8月份向上修正後的105.6降至98.7，低於路透調查的經濟學家預估的104.0。

澳幣兌美元走強0.63%，至1澳幣兌0.6881美元，盤中觸及14個月高點0.6885美元，此前澳洲央行重申短期內不太可能降息，該行維持政策穩定，但軟化了鷹派立場，表示並未討論貨幣緊縮問題。

高盛分析師表示，他們認為澳洲央行不明確考慮降息的決定「是朝著鴿派方向的一個小轉變」。

紐元兌美元勁升1.2%，報1紐元兌0.6340美元，觸及去年12月以來最高。

本周，瑞士央行和瑞典央行也將宣布政策，預料都將降息25個基點。

日本央行總裁植田和男周二表示，日本央行在制定貨幣政策時可以花得起時間觀察金融市場和海外經濟發展情況，暗示央行並不急於進一步升息，之後美元兌日圓走貶。

英鎊升值0.37%，至1.3395美元。