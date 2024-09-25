黃仁勳賣股已提前達成計畫預設上限 也許收工了 Nvidia勁揚4%
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提前完成售股計畫，根據預先的安排套現超過7億美元。Nvidia股價似乎因此受到提振，股價24日上漲4%，收紅在120.87美元。
現年61歲的黃仁勳在3月中旬通過一項交易計畫，要在2025年第1季結束前出售高達600萬股Nvidia股票。根據一份新的監管文件，在6月13日至9月12日間進行了連串交易後，黃仁勳已提前幾個月達標。
根據另一份申報資料，黃仁勳目前持有7,540股Nvidia股票，還透過其他信託和合夥事業持有另外7.86億股。在該公司最新的委託聲明，黃仁勳被列為最大個人股東。
Nividia是AI熱潮的最大受益者，主要客戶包括微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜和甲骨文，今年來股價累漲超過150%。市值在今年稍早曾短暫突破3兆美元，當時的市場主導地位足以影響大盤及投資人情緒。
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