金價連三天創新高 下一步攻2,700美元 油價大漲近2%

國際油價周二（24日）大漲近2%，因中國大陸政府公布一系列提振經濟的措施，而且以色列大規模打擊黎巴嫩真主黨目標，導致中東局勢繼續高度緊張；金價再創歷史新高，美國消費者信心數據疲弱，強化聯準會今年進一步降息的理由；銅等基本金屬全線上漲，受大陸推出刺激措施的消息提振。

國際油價上漲近2%

布蘭特原油11月期貨結算價上漲1.27美元，漲幅1.7%，至每桶75.17美元，創下9月2日以來最高；西德州原油11月期貨上漲1.19美元，漲幅1.7%，結算價報每桶71.56美元。

除了大陸推出刺激措施、中東緊張因素外，有跡象顯示，演算法驅動型交易者正在平倉看跌部位，也對原油期貨價格構成支撐。

中國央行行長潘功勝周二在記者會上宣布一系列刺激措施，包括刺激銀行貸款和下調一項關鍵短期利率 ，這是中國政府為實現今年經濟成長目標而推出的最強力措施，有望支撐能源需求。

在中東，以色列對真主黨襲擊目標進行更多空襲，已造成500多人死亡，這是2006年黎巴嫩戰爭以來，以色列針對黎巴嫩展開的最致命轟炸。

Rystad Energy全球市場分析總監Claudio Galimberti在一份報告中表示：「中國政府宣布新冠疫情以來最大規模的經濟刺激計畫，再加上中東地緣政治緊張局勢突然升溫......打擊了過去三周主導石油市場的看跌情緒。」

油市回吐了稍早的部分漲幅，威脅美國墨西哥灣沿岸的颶風可能會避開大多數近海石油和天然氣產區，打擊佛羅里達州，這一點愈發明確。該區域石油和天然氣產量分別占全美總產量的15%和2%。

石油輸出國組織（OPEC）的報告上調全球中長期石油需求預測，理由是印度、非洲和中東地區的石油需求將增加，向電動汽車和乾淨燃料的轉型將放緩。

金價連續第三天創新高

黃金再創歷史新高，美國消費者信心數據疲弱，強化了今年進一步降息的理由。

金價周二上漲1%，再創紀錄新高，延續近期的漲勢，中東緊張局勢增強了黃金的避險吸引力，同時，美國消費者信心數據疲弱，強化了今年進一步降息的理由。

現貨黃金24日收盤勁揚1.08%至每英兩2,657.10美元，盤中一度漲至每英兩2,664.39美元，突破了周一創下的前一高點紀錄；美國黃金期貨收高0.9%，報2,677美元。

隨著對中東爆發全面戰爭的擔憂升級，2024年迄今為止黃金已上漲超過28%。

RJO Future 高級市場策略師Bob Haberkorn表示：目前的急升受「中東擔憂引發的避險情緒推動；伊朗可能會再次採取一些行動......我認為將繼續再創新高」。他說，如果中東局勢進一步升級，並且有將進一步降息的討論，黃金最快本周末就會突破2,700美元。

美國9月消費者信心指數意外出現三年來最大下降，再加上芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示，他預期未來一年將多次降息，這也增添黃金的動能。

交易員們在等待本周稍晚聯準會主席鮑爾的發言和美國通膨數據。

白銀大漲4.7%，至32.12美元；白金上漲3%，至984.95美元；鈀金攀升1.6%，至1,058.50美元。

基本金屬全線上漲

中國宣布的刺激措施帶動銅價和其他工業金屬強勁上漲。倫敦金屬交易所（LME）銅期貨盤上漲近2.6%至每噸9,796美元，為7月中旬以來最高；LME期鋁上漲2.5%，報每噸2,556美元；鎳、錫、鉛漲幅都超過1%，鋅大漲4.3%。