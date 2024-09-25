台積電ADR大漲超過4% 溢價率擴大至18.05%

一項新研究指出，英國疫後因為長期生病而沒去工作，也沒去找工作的人，比2020年新冠疫情爆發時激增90萬人，這些人不計入失業率，卻使國家每年減少50億英鎊稅收，英國成了名副其實的「歐洲病夫」。究竟英國為什麼有這麼多正值工作年齡的人生病？該如何改善？

2024-09-25 08:00