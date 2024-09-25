台積電ADR大漲超過4% 溢價率擴大至18.05%
隨著美股創下新高，台股ADR周二（24日）勁揚，台積電ADR收盤大漲超過4%，報每股181.97美元，換算並折合台幣後為每股1,165.15元，較台北交易股票溢價率為18.05%。
美股道瓊工業指數24日收盤上揚83.57點，漲幅0.20%，收報42,208.22點，連續第四個交易日創收盤新高紀錄；標準普爾500指數上漲14.36點，漲幅0.25%，收5,732.93點；那斯達克指數上漲100.25點，漲幅0.56%，收18,074.52點。
以晶片股為主的費城半導體指數上漲1.31%，報5,091.78點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 162.00 +1.20 157.00 3.18
中華電 CHT 128.25 +1.03 126.50 1.39
台積電 TSM 1,165.15 +4.13 987.00 18.05
聯電 UMC 55.13 +0.82 53.90 2.28
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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