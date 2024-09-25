標普500指數今年第41次收盤創新高 中國刺激措施提振礦業股大漲

美國股市標普500 指數和道瓊工業指數周二創收盤新高，擺脫了美國消費者信心數據疲軟的影響，礦業股在中國宣布全面刺激計劃後大漲。

道瓊工業指數上漲83.57點，漲幅0.20%，收42,208.22點；標普500指數上漲14.36點，漲幅0.25%，收5,732.93點，是該指數今年第41次收盤創新高；那斯達克指數上漲100.25點，漲幅0.56%，收18,074.52點。

投資人基本上對美國消費者信心意外下降的報告不以為然，受制於對勞動市場和整體經濟前景的擔憂，9月消費者信心出現三年來最大降幅。

Horizon Investments 投資組合管理主管Zachary Hill表示：「今天的價格走勢主要與隔夜中國大陸宣布的政策有關，這些政策直接支持了中國股市，並承諾在未來降息，導致國際股市普遍大幅波動。影響也傳到了美國市場的部分領域，你看到一些對中國更為敏感、周期性更強的類股，如金屬和礦業材料股表現出色。」

標普500指數的11大類股中有五類攀升，材料股領漲，上漲1.35%。

金屬價格受到提振，此前世界第二大經濟體中國大陸推出了新冠疫情以來最強力的刺激政策，以幫助經濟擺脫通縮困境。

銅礦和鋰礦股上漲。Freeport-McMoRan急升7.93%，Southern Copper跳漲7.22%，Albemarle上漲1.97%，Arcadium Lithium攀升3.2%。

在美國上市的陸企大漲，阿里巴巴躍升7.88%，拼多多跳漲11.79%，理想汽車勁升11.37%，追隨國內市場漲勢。

超大型股漲跌互現，Nvidia勁揚3.9%，微軟下跌1.15%。更廣泛的科技類股上漲 0.79%。

費城半導體指數漲1.23%，晶片股高通和英特爾分別上漲 0.54% 和 1.11%。

聯準會理事鮑曼周二表示，衡量通膨的關鍵指標仍高於2%的目標，這「令人不安」，而勞動市場也沒有表現出嚴重疲軟，美國央行降繼續降息時需謹慎行事。

市場仍將關注本周稍晚的每周失業金數據和個人消費支出（PCE）物價指數。

美國司法部起訴Visa涉嫌違反反壟斷法，該股應聲急挫5.49%。此事拖累金融類股下跌0.92%。