美國9月消費者信心意外滑落 遠低於市場預期
今天公布的調查顯示，美國9月消費者信心指數意外滑落，受外界擔心勞動市場所拖累，顯示隨著11月總統大選愈來愈接近，消費者對經濟的樂觀態度正在消退。
法新社報導，美國經濟評議會（The Conference Board）所做的調查顯示，美國9月消費者信心指數降至98.7，低於8月修正值105.6；根據市場觀察網站Briefing.com分析，9月數據遠低於市場預期。
這對於角逐白宮大位的民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）恐怕是一大挑戰，因為在大選登場前，經濟仍是選民重視的首要議題。
經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）在聲明中說，儘管美國就業市場實際上仍相當健康，「但組成這項指數的主要項目惡化，可能反映消費者對勞動市場抱持疑慮」。
皮特森指出：「預期未來12個月會出現經濟衰退的消費者比例仍低，認為經濟已步入衰退的消費者比例則稍微升高。」
她強調，9月消費者信心寫下2021年8月來最大降幅，組成這個指數的5大項目同步下滑。
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