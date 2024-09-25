日銀不急於升息 日圓貶破144

日本銀行（央行）總裁植田和男昨表示，通膨風險已緩解，將在數據允許時再度升息，日銀不急於升息，仍在關注經濟與金融市場波動風險。

植田和男暗示日銀的政策重心已從通膨風險轉向全球成長減緩、日圓升值對經濟衝擊等威脅，十月開會不太可能會有動作，日圓兌美元盤中應聲貶值百分之○點八，再度貶破一四四日圓價位。

植田在大阪發表演講，重申日銀將在基本通膨率加速升向其百分之二目標時，調升利率，「如果展望報告提到經濟活動和物價兩者的預期得以實現，日銀將相應提高政策利率」，若消費者物價指數增幅在百分之二左右波動，央行就應該以中性政策利率為目標，而日圓「單向跌勢」自八月以來已經扭轉，也因進口價格上漲步調減緩，大大降低了通膨超標的風險。