美擬禁聯網車新規 通用福特也遭殃

路透報導，美國商務部官員廿三日表示，依據所擬美國聯網汽車禁用中國大陸軟體的規定，通用汽車和福特汽車也不得讓在中國大陸生產的汽車，輸入美國。這項規定也影響在美製造或銷售汽車的其他車商，例如富豪汽車和比亞迪。

美國商務部資訊和通信技術辦公室負責人坎農說，「任何在中國製造銷到美國的車都將被禁之列。」她說，通用和福特都清楚，往後需停止在中國為美國市場生產汽車，勢得將生產轉移到其他地方。