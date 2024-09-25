Fed 再降息 官員留伏筆

聯準會（Fed）官員在最新發言中指出，當前的利率仍然對美國經濟構成沉重壓力。雖然他們沒有明言支持接下來也要像上周一樣一次降息2碼，但彭博資訊報導指出，官員也沒有排除繼續大幅降息的可能性。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）23日在一場活動上說：「未來12個月，我們還有很長的路要走，才能讓利率降至比如中性水準，以努力維持現狀。」

古斯比估計，美國當前的基準利率比起中性水準，高出「數百個」基點。他強調就業狀況和通膨率都處於有利水準，但聯準會若不在未來幾個月「大幅」降息，無法維繫這種局面。他說，「如果維持限制性措施太久，那麼雙重使命上的最佳狀態就沒法長時間維持」。

古斯比的說法聽起來確實比其他官員激進；亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克和明尼亞波利聯準銀總裁卡斯哈里同日在不同場合也表示，支持聯準會上周一次將基準利率下調2碼的決定。

波斯提克在聯準會降息速度的問題上，明顯比古斯比謹慎，但也認同聯準會在到達中性水準之前有進一步降息的空間。