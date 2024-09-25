日銀不急升息日圓貶破144 政策轉向應對經濟減緩風險

日本銀行（央行）總裁植田和男24日表示，通膨風險已緩解，將在數據允許時再度升息，強調日銀不急於升息，仍在關注經濟與金融市場波動風險，暗示日銀的政策重心已從通膨風險轉向全球成長減緩、日圓升值對經濟衝擊等威脅，10月開會不太可能會有動作，日圓兌美元盤中應聲貶值0.8%，再度貶破144日圓價位。

植田24日在大阪發表演講，重申日銀將在基本通膨率加速升向其2%目標時，調高利率，「如果展望報告提到經濟活動和物價兩者的預期得以實現，日銀將相應提高政策利率」，若消費者物價漲幅在2%左右波動，央行就應該以中性政策利率為目標，而日圓「單向跌勢」自8月以來已經扭轉，進口價格上漲步調減緩，大大降低了通膨超標的風險。

日圓匯率走勢 圖／經濟日報提供

他也警告經濟展望的風險，「我們必須以即時而適當、且心中沒有任何預設時程的方式制定政策，也需考量各種不確定性」，「日銀在制定政策時，需要仔細評估國內外金融和資本市場的動向、及其背後的海外經濟形勢等因素」，「我們有足夠的時間這麼做」。

這番話凸顯日銀政策重心已從通膨風險，轉向全球成長減緩的可能性、和日圓升值對日本經濟的影響。植田在上周的決策會後記者會上也傳達過類似訊息，表明「鑒於近來日圓走強，物價上揚風險顯然有所和緩」。

不過，植田24日承認，日銀在7月31日升息前的對外溝通受到批評；有鑒於此，他最新談話的審慎論調，反而讓市場堅信日銀在下次的10月31日會議中，仍將按兵不動。多數經濟學家已預料，日銀在今年兩度升息後，將等到12月或明年1月再行動。

日圓兌美元24日盤中重貶0.8%，報144.68日圓兌1美元。植田強調，有必要緊盯日增的海外風險，例如聯準會（Fed）降息速度可能對美國經濟造成的影響。他也說，金融市場依然「有點不穩定」，日圓走勢必須穩定，並且反映經濟基本面。

日本執政黨自民黨27日（本周五）將選出新黨魁，勝選者將接任首相。植田被問到若反對升息者勝出、日銀會怎麼做，他表示將與新政府密切溝通。