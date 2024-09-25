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拚打破大陸主宰態勢 14國攻礦業 組融資聯盟

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美、德、澳、日及韓等14個國家共組的「礦業安全夥伴」（MSP）聯盟，宣布新的融資架構，運用開發融資與出口信用部門、搭配與民間產業合作，支持關鍵礦業計畫，希望打破中國大陸主宰全球關鍵礦物的態勢。

在本周聯合國大會期間，美國、加拿大、德國、法國、挪威、瑞典、英國、愛沙尼亞、芬蘭、澳洲、印度、義大利、日本、南韓及歐盟執委會等MSP成員，公布新的融資架構網路，以加強在開採與加工關鍵礦物領域的合作。貝萊德（BlackRock）、高盛、花旗集團、力拓（Rio Tinto）及英美資源集團（Anglo American）等民間企業代表也都與會。

MSP列舉已吸引夥伴政府支持的十項關鍵礦物計畫。美國國務院負責經濟成長、能源和環境事務的副國務卿費南德茲表示，MSP正在評估其他30項關鍵礦物計畫。

MSP的新融資網路希望藉由提供共同融資與風險分攤機制，處理開採新礦與加工設施需龐大前期資本的問題。但MSP的策略也面臨挑戰，因為礦業計畫需時多年、甚至數十年才能產能全開，環境影響也很大。

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