義國裕信銀併德商銀 惹議

德國商業銀行（Commerzbank）併購戰的爭議延燒到政壇，鑒於義大利裕信銀行（UniCredit）入股德國商銀意在併購，德國總理蕭茲斥為「非善意的攻擊」，義大利外長也不客氣地反唇相譏。

由經驗豐富的金融交易專家奧塞爾（Andrea Orcel）領導的裕信銀行，本月初買下德國商銀9%股份，這一意外舉動引發德國部分官員和工會領袖反彈，他們表示，全面收購可能會削減就業機會，將金融影響力讓給義大利，德國中小企業會借不到錢。

裕信23日又表示，該公司買進金融合約，在德國商銀的持股比率可能因此增加一倍以上，達到21%。

裕信銀行顯然是有意組建一個擁有近1.5兆美元資產的銀行巨人，若是併購交易成功，還可能會引發歐洲金融界已期待已久的併購浪潮。

幾小時後，德國政府展開反擊。蕭茲在紐約表示，「非善意的攻擊、敵意收購」對銀行不利。

義大利副總理兼外長塔加尼也在紐約回應： 「歐洲是自由市場。我不明白為什麼有人來義大利買，就說我們身處歐洲體系，而如果是義大利人去買，就不再是單一市場。」