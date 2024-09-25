美銀行 大賺1兆美元利差

最新分析顯示，聯準會（Fed）過去兩年半的高利率時代，讓美國逾4,000家銀行總計獲得逾1兆美元的「意外之財」，因為這些銀行放在Fed的存款獲得高利息，但卻對自家存戶維持低利率，因此提高了獲利率。

英國金融時報（FT）分析美國聯邦存款保險公司（FDIC）的數據後發現，有些銀行會把存款利率調到和Fed一樣超過5%，但大多數銀行並未跟進調到那麼高，尤其是摩根大通（小摩）、美銀（BofA）等大銀行。

監管數據顯示，在第2季底時，美國銀行業的平均存款年利率僅2.2%，包括完全不付利息的帳戶。雖比兩年前高0.2個百分點，但遠低於銀行自己得到的Fed隔夜利率5.5%。小摩和美銀的存款年利率分別只有1.5%和1.7%。

這些少付利息給存戶的作法，為美國銀行業帶來1.1兆美元的超額利息收入。從2022年3月到今年年中，美國銀行業從Fed升息，合計獲得三分之二的收益，只對存戶發放三分之一（近6,000億美元）的利息。在這之前的升息循環（2016年初到2019年初），美國銀行業當時獲得77%的收益。

這與歐洲形成對比；有些歐洲國家對銀行從利率高漲獲得的收益課徵暴利稅。

而隨著Fed上周放寬其主要政策利率，降息2碼，有些美國的銀行已嘗試盡速將降息影響轉嫁到其存戶身上，以支撐自身利潤。

知情人士表示，花旗上周在Fed降息前已告訴其私人服務銀行員工，如果Fed降息2碼，該銀行也將對利率在5%以上的帳戶調降相同幅度。摩根大通也對存款1,000萬以上客戶表示，他們的存款利率將跟隨Fed行動調降2碼，甚至未來會降更多。