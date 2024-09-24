拜登聯大告別演說 重申美國致力維持台海和平穩定

美國總統拜登24日登上聯合國大會，這是他最後一次以美國總統身分發表演說；繼2022年的演說，拜登又一次提及台海局勢，重申美國致力維持台海的和平與穩定。

美國時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台，引發北京強烈不滿，導致美中與兩岸關係雙雙陷入低谷和不穩定。

拜登一個月後登上聯大演說台時，罕見提及台海議題，他說，「我們追求維持台海的和平與穩定。」這是近年來首度有美國總統在這個場合提到台海議題。

接著在2023年的演說，拜登沒再提到此事，而是表示，美國追求降低對中關係的風險，而非與中國大陸脫鉤；美國追求負責任管理美中關係，而不是陷入美中衝突。

拜登今年在聯大的告別演說也重申相同立場，既要管控對中競爭，也準備好合作。

話鋒一轉，拜登表示，美國會毫不猶豫地挺身對抗在南海發生的不公經濟競爭、針對其他國家的軍事脅迫作為，也會維持台海的和平穩定，會保護美國最尖端的科技使其不會被用來對付美國及美國的夥伴。

拜登重申自由開放的印太願景與夥伴關係。