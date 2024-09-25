瑞典電池大廠 全球大裁員

瑞典電動車電池製造商Northvolt再傳利空，該公司23日表示，為因應目前財務困境，將裁減全球20%人力，並暫停擴張計畫，同時尋求新的融資方案。該消息對歐洲提振電動車電池產業的願景，無疑又是一大衝擊。

Northvolt預計裁減的人員中，25%為瑞典員工，相當於1,600人，分屬北部Skelleftea的主要工廠、中部Vasteras的研究基地，以及位於首都斯德哥爾摩的企業總部。Northvolt還暗示，可能延後在瑞典、德國和加拿大興建工廠，並表示將暫停在Skelleftea工廠增加額外30百萬瓩小時（GWh）電池產能的計畫。

2016年由兩位特斯拉前主管卡爾森與塞魯帝創辦的Northvolt，是歐洲期待能與如大陸寧德時代、比亞迪，以及南韓LG和三星等亞洲電動車電池大廠競爭的宏大希望。該公司投資者包含高盛、創投公司Baillie Gifford和音樂串流平台Spotify創辦人埃克，創立宗旨為革新電池製造，但近來財務陷入困境。

Northvolt小檔案 圖／經濟日報提供

Northvolt數月來持續向貸款銀行和投資人融資，但頻頻受挫，因投資人擔心歐陸電動車普及速度放緩，有礙電池銷售。Northvolt今年1月取得50億美元綠色貸款機制，使其整體債務和股權承諾增加至130億美元以上。

Northvolt表示，今年來已將產量提升至原先三倍，每周生產6萬個電池組，但仍遠低於每年生產1百萬瓩小時（GWh）的水準，即為1.7萬輛電動車提供電力所需的容量。

儘管Skelleftea工廠有16 GWh的電池產能，但自2022年底生產第一個電池組後，產量就難以提升。

再者，今年6月，BMW因品質問題而向Northvolt撤銷21億美元的電池訂單，並轉單至三星電子。但BMW說，不打算撤出在該公司2.8%的股份。在此同時，持有Northvolt約20%股份的最大投資者福斯汽車，也抱怨Northvolt出貨太慢，但也重申將支持該公司提升現有生產線產能。

瑞典政府則再次強調總理克里斯特森日前立場，表示政府不會提供Northvolt緊急貸款。但瑞典能源部長博許表示，Northvolt應持續與國營貸款銀行協商。

Northvolt今年初原本有意公開上市，也尋求投資銀行擔任承銷商的意願，但因生產力難以提升，電動車需求放緩，且來自中國同業的競爭加劇，目前上市計畫前景不明。