澳洲利率連七凍 短期不會降

澳洲央行（RBA）24日維持利率在12年高峰，未追隨聯準會（Fed）在內全球主要央行的寬鬆周期，可見物價壓力仍然沉重，但總裁在會後記者會上說，短期內並不考慮降息，但這次開會也未明確討論升息問題，從而沖淡其鷹派色彩。澳幣兌美元一度衝上今年新高，之後漲幅收斂。

澳洲央行一如市場預期，連續七次按兵不動，將現金利率維持在4.35%，並表示政策須有足夠的限制性，以確保通膨回到目標。央行政策會後聲明表示：「政策委員會仍然決心要讓通膨率回到目標水準，並將採取必要措施來實現這個結果。」澳幣兌美元聞訊一度升值0.45%至0.6869美元兌1澳幣，是今年新高。

法國興業銀行駐香港的利率策略師史普拉特指出，澳洲央行在聲明中使用了四次「可持續」這個詞，「強調短期內通膨下降，不足以讓他們有降息的把握」，「這似在向市場發出訊號，8月消費者物價指數（CPI）即使如預期回落至目標區間，也不要過度解讀。」

澳洲央行總裁布洛克在政策會後記者會上表示，「就此刻我們所知的訊息，利率目前仍將維持在現有水準一段時間」，但她也說，央行並不排除任何政策行動。

在8月的會議中，決策官員將升息選項明確擺在檯面上，但布洛克說，本次會議貨幣政策委員會並未「明確」考慮升息。澳幣匯率一度應聲翻黑，兌美元貶值0.35%；3年期公債殖利率也走跌，寫將近兩個月最大跌幅。

利率交換市場如今預期，澳洲央行12月降息的機率為74%，高於央行總裁記者會前的50%。

澳洲央行自去年11月便一直維持利率不變至今，由於上季澳洲基本通膨率仍徘徊在3.9%左右，且勞動市場創造了大量新職位，因此似乎沒有必要像Fed上周那樣一口氣降息2碼，以防止就業市場大幅降溫。

AMP首席經濟學家奧利佛表示，儘管澳洲央行沒有明確考慮升息，畢竟自上次會議以來情況變化不大，但其措辭仍偏向「溫和的鷹派」，「我們認為利率已達峰，預估明年2月會宣布首次降息。然而，如果失業率大幅上升且基礎通膨率大幅下滑，年底前仍有可能降息」。