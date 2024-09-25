穆迪：美須處理赤字擴大

信評機構穆迪（Moody's）在24日發布的一份報告中警告，下一屆美國政府「必須處理財政赤字擴大」的問題。

克萊爾．李、佛斯特等穆迪分析師在報告中說，「政府的稅收和支出政策，將影響未來預算赤字的規模，而且預期美國財政實力會下降，可能對美國主權債信產生重大影響」。

穆迪表示，在11月大選結束後，預計「美國政府仍無法團結，從而阻礙新政府進行全面的財政改革。因此，兩位候選人的財政政策方案可能都需兩黨激烈的談判和妥協」。

該報告強調了「財政實力」的重要性，「若不採取實質性的政策措施來降低財政赤字、控制為填補赤字而新舉借的款項，並減緩利息支出成長，美國的財政實力將大大削弱。」

這份報告的結論是，「如果不採取政策行動予以導正，這些債務的消長情況，將愈來愈不具有可持續性，也與Aaa評等不符」。

穆迪雖是三家主要信評機構中，唯一仍對美國維持Aaa評等的公司，但去年11月時，穆迪把美國的信評展望調降為負向。

穆迪下一步怎麼做，可能取決於新國會如何處理2017年實施至今的減稅與就業法（TCJA），穆迪目前預測，TCJA雖然可能遭遇政治上的阻力，但可能會延長。