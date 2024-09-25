債市殖利率曲線倒掛…消退 牽動後續利率走向及公債投資策略

全球主要公債市場兩年多來的殖利率曲線「倒掛」異像，正迅速消退，投資機構密切關注這是否預示經濟將陷入衰退，並據此研判利率走向，以及規劃公債投資策略。

彭博資訊報導，英國殖利率曲線在今年7月就開始正常化，即長期公債的殖利率高於短期；美國殖利率曲線從8月起轉正，現在德國及加拿大債市也都跟進。

曲線轉正是在各大央行鑒於通膨趨緩，轉而擔憂經濟衰退因而開始降息之後發生。債市交易商因而反映此一新現實，並且賭各大央行將進一步降息，引發短期殖利率陡降，而長期殖利率降幅相對較小，帶動曲線轉正。

各國公債殖利率曲線轉正 圖／經濟日報提供

市場之所以密切關注曲線由「倒掛」轉為正常，原因之一是歷史經驗顯示這顯示投資人預期經濟成長將減弱。尤其是美國，因為曲線「倒掛」一向被視為經濟衰退的領先指標，而等到曲線轉正後不久衰退便會來臨。因此交易商擔心衰退將臨，或至少經濟將明顯惡化。不過由於目前美國經濟尚未衰退，且可能軟著陸，因而殖利率曲線的預警效果已引發各界高度爭議。

雖然經濟學者對於殖利率曲線「倒掛」是否預示經濟衰退，仍有激烈爭辯，但無論哪一方的說法正確，但投資人都必須運用資金，且希望不要被嚴重套牢。

摩根大通經濟學者卡斯曼強調，如果曲線轉正的一部分原因，是長期殖利率上升，則顯示市場「對聯準會（Fed）能夠營造一次長期經濟擴張更有信心」。

由於Fed這次降息2碼，使貝萊德、品浩等投資機構仍預期曲線將進一步趨陡，美國銀行、BMO資本市場公司及摩根士丹利等華爾街交易商也提出類似預期。貝萊德偏愛5~7年期美國公債。

歐洲方面，曲線轉正源自於通膨減緩。多倫多道明銀行歐洲利率策略主管庫姆拉表示，德國殖利率曲線一向與美國的關聯性甚強，因此短期內德債曲線將可能更陡。

英國及歐洲最新的製造業數據顯示，經濟復甦動能持續流失；美國製造業指標也小幅下降，且對未來的預期惡化。因此市場普遍預期各大央行將進一步降息，而歐、美殖利率曲線預料將更陡。