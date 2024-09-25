白宮打紅鍊 傷到自家人
美國商務部官員23日向路透表示，依據所擬美國聯網汽車禁用中國大陸軟體的規定，GM和福特也不得讓在大陸生產的汽車，輸入美國。這項規定也影響到在美國製造或銷售汽車的其他車商，例如Volvo和比亞迪。
通用在美國市場銷售的別克Envision、以及福特汽車銷售的林肯Nautilus都在中國大陸組裝。通用上半年在美國銷售約2.2萬輛Envision，福特賣出1.75萬輛Nautilus運動休旅車。
美國商務部資訊和通信技術辦公室負責人坎農說：「我們就目前預料，任何在中國製造銷到美國的車都將在被禁之列。」她說，通用和福特都清楚，往後需要停止在中國大陸為美國市場生產汽車，勢得將生產轉移到其他地方。不過，美國商務部也已表示，將允許業者尋求「特定授權」的方式繼續銷售汽車或零組件。
比亞迪北美公司可能會受到影響。坎農說：「我們將與他們合作，便於掌握他們的供應鏈。他們將必須取得特定授權。」例如，如果軟體是由大陸團隊在中國大陸為某個大陸汽車製造商開發的，就很可能會被禁止。
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