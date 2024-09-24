路透：Meta AI聊天機器人將由約翰希南等明星獻聲

熟悉臉書母公司Meta Platforms計畫的消息人士今天告訴路透社，Meta本週將宣布已與茱蒂丹契、克莉絲汀貝爾及約翰希南等明星達成協議，由他們為Meta的AI聊天機器人獻聲。

這名消息人士告訴路透社，這項最新的語音功能將提供用戶包括5位名人的選項名單，用戶可挑選其中1人為Meta的人工智慧（AI）聊天機器人及數個通用語音選項配音。

據報導，這5位名人包括英國資深女星茱蒂丹契（Judi Dench）、美國女演員克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）、美國職業摔角選手約翰希南（John Cena）、美國饒舌歌手奧卡菲娜（Awkwafina），以及美國喜劇演員基根麥可奇（Keegan-Michael Key）。

消息人士透露，Meta預定於本月25日揭幕的年度Meta Connect大會上宣布這項新的語音功能。