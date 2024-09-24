快訊

拜登聯大告別演說 重申美國致力維持台海和平穩定

賴總統6年前整修…卓榮泰今稱官邸用電異常 黃國昌：700萬打水漂？

超思蛋案7官商列被告！「天后御用整形醫生」作證後移送複訊

路透：Meta AI聊天機器人將由約翰希南等明星獻聲

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

熟悉臉書母公司Meta Platforms計畫的消息人士今天告訴路透社，Meta本週將宣布已與茱蒂丹契、克莉絲汀貝爾及約翰希南等明星達成協議，由他們為Meta的AI聊天機器人獻聲。

這名消息人士告訴路透社，這項最新的語音功能將提供用戶包括5位名人的選項名單，用戶可挑選其中1人為Meta的人工智慧（AI）聊天機器人及數個通用語音選項配音。

據報導，這5位名人包括英國資深女星茱蒂丹契（Judi Dench）、美國女演員克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）、美國職業摔角選手約翰希南（John Cena）、美國饒舌歌手奧卡菲娜（Awkwafina），以及美國喜劇演員基根麥可奇（Keegan-Michael Key）。

消息人士透露，Meta預定於本月25日揭幕的年度Meta Connect大會上宣布這項新的語音功能。

Meta

延伸閱讀

近來記憶體晶片商股價不妙 路透：Kioxia取消IPO計畫

詐騙猖獗 Meta與Google詐騙廣告至8月蒐報破5.4萬件

兩大社群平台詐騙累計近5.5萬件 民眾陳情件數創新高

統一超攜Meta打造交貨便Messenger結帳系統 運費優惠價39元

相關新聞

美股早盤開高！道瓊一度再創新高 台積電ADR揚升2.6%

美股24日早盤開高，道瓊一度漲110點再創新高，隨後拉回到平盤，標普也大致持平，那指漲0.2%。費半漲1.2%，台積電A...

近來記憶體晶片商股價不妙 路透：Kioxia取消IPO計畫

路透社引述知情人士報導，私募基金貝恩資本（Bain Capital）投資的記憶體晶片製造商Kioxia取消原訂10月推出...

從美國到德國 全球殖利率曲線倒掛異象正在漸漸消失

【彭博】-- 近年來顛覆了全球債券市場上短期和長期債券傳統關係的一個怪現象，如今正在迅速消退，這將對經濟和逾40兆美元的政府債券投資產生廣泛影響。

房價失控！南韓央行總裁提議：對首爾江南區的人「設大學錄取名額限制」

南韓央行總裁李昌鏞呼籲對來自首爾最精華地段的人，設大學錄取名額的上限，作為抑制首爾失控房市的「激進解決方法」。

未經許可拋售名牌 adidas和PUMA要告SHEIN

在未經德國知名品牌阿迪達斯（adidas）和彪馬（PUMA）許可的情況下，中國跨境快時尚電商平台希音（SHEIN）卻低價...

摩根：預防性降息支撐經濟軟著陸 高息股具表現機會

摩根投信指出，美國聯準會（Fed）採取預防性降息，支撐經濟軟著陸格局，高息股具表現機會。近期受美國經濟數據放緩影響，市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。