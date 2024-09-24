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美股早盤開高！道瓊一度再創新高 台積電ADR揚升2.6%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數24日早盤開高，道瓊一度漲110點再創新高，隨後拉回到平盤。美聯社
美股三大指數24日早盤開高，道瓊一度漲110點再創新高，隨後拉回到平盤。美聯社

美股24日早盤開高，道瓊一度漲110點再創新高，隨後拉回到平盤，標普也大致持平，那指漲0.2%。費半漲1.2%，台積電ADR漲2.6%，輝達揚0.6%。

美股延續Fed降息2碼後的漲勢。近幾周，對利率敏感的領域，例如公用事業和金融股，都因各界預期Fed降息而走高。Bespoke資本集團共同創辦人Paul Hickey說，如今標普500指數有四個類股的表現優於大盤；相形下，7月僅兩個。

Paul Hickey說：「表面下已出現很多變動...你看到大型科技股的資金輪動到更廣泛的市場。」

儘管交易員為Fed大幅降息感到雀躍，但根據LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby的說法，市場可能在未來幾周陷入高度震盪，「基於Fed採取行動後的漲勢推動（股市）估值走高，只要有經濟以較快速度趨疲的任何跡象，市場都會感到風聲鶴唳」。

Fed 標普 科技股 美股

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