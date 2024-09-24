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美商務部宣布 核定給美半導體製造商Polar近40億元補助

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國商務部今天宣布核定給予美國半導體製造商Polar Semiconductor的1億2300萬美元（約新台幣39億元）補助，用於其明尼蘇達州擴廠計畫，可促其在美電力與感測晶片產能近翻倍。

路透社報導，美國拜登（Joe Biden）政府規劃了總額527億美元（約新台幣16兆8500億元）的半導體製造與研發補助方案，今天宣布的消息是美國商務部首件核定的補助案，將依照Polar Semiconductor擴廠計畫各項里程碑的完成進度來撥款。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，這份補助將協助「創造1個新的美國自有感測與電力半導體製造廠」，並將使得Polar Semiconductor的產能由每月約2萬片晶圓大增至4萬片，供應的產業涵蓋航太、汽車與國防。

Polar Semiconductor的擴廠計畫一共需要5億2500美元經費，明尼蘇達州會貢獻7500萬美元（約新台幣24億元）。

美國商務部已將350多億美元補助款分配給26件半導體計畫，包括給韓國的三星（Samsung）64億美元在美國德州擴大晶片產量，給美商英特爾（Intel）85億美元，給台積電66億美元打造其在美國首座工廠，以及給美商美光（Micron）61億美元在美國增產。但商務部須先完成盡職調查（due diligence）才能核定補助案。

白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）昨天表示：「我們預期在這份首件核定案之後，很快就會有更多補助案核定。」

半導體 拜登 美國

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