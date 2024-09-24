近來記憶體晶片商股價不妙 路透：Kioxia取消IPO計畫

路透社引述知情人士報導，私募基金貝恩資本（Bain Capital）投資的記憶體晶片製造商Kioxia取消原訂10月推出的首次公開發行（IPO）計畫。

知情人士表示，貝恩將Kioxia市值目標訂為1.5兆日圓（約103.9億美元），但由於最近其他記憶體晶片製造商的股價遭逢賣壓，這個市值目標面臨挑戰。

韓國三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）和美光科技（Micron Technology）股價已自近期高點回跌約1/3。

路透社之前曾經報導，Kioxia計畫於10月底IPO。

對於路透社的報導，貝恩婉拒置評。Kioxia則表示，公司準備在適當時間掛牌上市。

日本央行意外升息，加上市場憂心美國經濟衰退，引發日股8月初的歷史性股災，之後大盤逐漸回穩。日股基準日經指數今年以來漲幅約13%。

Kioxia的前身是Toshiba Memory，2018年被東芝（Toshiba）以180億美元的價格出售給貝恩資本為首的財團。

Kioxia的IPO之路一波三折，之前曾訂於2020年推出，但在全球晶片市場因美中緊張充滿不確定性而延後。

去年10月和威騰電子公司（Western Digital）的合併談判，則因韓國SK海力士的反對而停擺。