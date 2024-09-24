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摩根：預防性降息支撐經濟軟著陸 高息股具表現機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根投信指出，美國聯準會（Fed）採取預防性降息，支撐經濟軟著陸格局，高息股具表現機會。圖／路透
摩根投信指出，美國聯準會（Fed）採取預防性降息，支撐經濟軟著陸格局，高息股具表現機會。圖／路透

摩根投信指出，美國聯準會（Fed）採取預防性降息，支撐經濟軟著陸格局，高息股具表現機會。近期受美國經濟數據放緩影響，市場開始找尋更具防禦性的類股。

統計顯示，近一季（統計到9月19日），MSCI世界高息股指數上漲9.5%，明顯領先MSCI世界成長股指數的2.1%漲幅。摩根投信指出，這突顯本業發展穩定的高息股（如可口可樂、寶僑及羅氏製藥等）韌性強，更能抵抗市場波動。

摩根投信指出，Fed啟動預防性降息，猶如及時雨，有助穩定市場信心，帶動投資氣氛。歷史經驗顯示，過去30年來，在1995年及2019年經濟軟著陸且預防性降息時期，高息股表現出色。

摩根投信表示，受疫情影響，高股息企業維持謹慎的股利發放政策，到今年上半年的現金股利配發率約35%，處於歷史低位，未來仍具成長空間。而且，市場利率隨著降息下滑，高息股具較佳收益率，有望更受全球資金青睞支撐續航。

摩根投信 美國聯準會 降息

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