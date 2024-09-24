快訊

若大陸攻台 川普與賀錦麗誰更能應對？美6大搖擺州民調出爐

總預算案國民黨羅廷瑋投「棄權」 民眾黨台中黨部：心寒

未經許可拋售名牌 adidas和PUMA要告SHEIN

中央社／ 台北24日電
在未經德國知名品牌阿迪達斯（adidas）和彪馬（PUMA）許可的情況下，中國跨境快時尚電商平台希音（SHEIN）卻低價拋售這兩家企業的產品，阿迪達斯和彪馬強烈批評SHEIN的上述做法，並稱正考慮採取相應法律步驟。路透社
在未經德國知名品牌阿迪達斯（adidas）和彪馬（PUMA）許可的情況下，中國跨境快時尚電商平台希音（SHEIN）卻低價拋售這兩家企業的產品，阿迪達斯和彪馬強烈批評SHEIN的上述做法，並稱正考慮採取相應法律步驟。路透社

在未經德國知名品牌阿迪達斯（adidas）和彪馬（PUMA）許可的情況下，中國跨境快時尚電商平台希音（SHEIN）卻低價拋售這兩家企業的產品，阿迪達斯和彪馬強烈批評SHEIN的上述做法，並稱正考慮採取相應法律步驟。

德國之聲中文網今天引述南德意志報等德媒報導，SHEIN平台上可以找到阿迪達斯的「Samba」鞋，但售價卻遠低於阿迪達斯自家的網店。阿迪達斯發言人強調，「阿迪達斯自身沒有在SHEIN平台上從事銷售活動，也不會允許該平台銷售阿迪達斯的產品」。

報導說，SHEIN已經一躍成為全球最大的服裝銷售平台，過去一年，SHEIN的銷售額高達290億歐元，超過了服裝零售巨頭H&M。

去年11月，SHEIN曾準備在華爾街上市，但最後並未成功。SHEIN目前已經改變計畫，並於今年6月向倫敦交易所提交IPO文件。

SHEIN在中國的一些低薪工廠生產其無品牌服裝，由於拋開了中間商環節，因此可以長期保持超低的價位。不過，很多顧客還是更喜歡他們所熟悉和信任的品牌。

據報導，SHEIN歐洲平台也出現大量彪馬的產品。彪馬公司一名女發言人表示，「如果交易場所和平台不採取合作態度，不肯主動下架那些未獲授權的產品，我們將保留走法律途徑的權利」。

報導指出，SHEIN平台上銷售的上述商品可能是一些授權零售商的積壓產品。合作經銷商低價轉賣積壓產品，對品牌製造商來說是個長期問題，但由於SHEIN的覆蓋面與日俱增，廉價拋售積壓產品勢必造成更嚴重的影響。

彪馬總裁弗洛伊特（Arne Freundt）表示，「SHEIN平台的銷售品質不符合彪馬的品牌定位，與彪馬格格不入」。

PUMA SHEIN adidas 品牌 快時尚

延伸閱讀

愛迪達執行長認了 逾8成產品「中國製造」

赴上海訪問！愛迪達執行長透露：逾8成產品是「中國製造」

影／台中國際踩舞嘉年華首次移師豐原 舞者風雨無阻精彩表演

深入南海見證中菲緊張 德媒：中國恐嚇級別加劇

相關新聞

房價失控！南韓央行總裁提議：對首爾江南區的人「設大學錄取名額限制」

南韓央行總裁李昌鏞呼籲對來自首爾最精華地段的人，設大學錄取名額的上限，作為抑制首爾失控房市的「激進解決方法」。

摩根：預防性降息支撐經濟軟著陸 高息股具表現機會

摩根投信指出，美國聯準會（Fed）採取預防性降息，支撐經濟軟著陸格局，高息股具表現機會。近期受美國經濟數據放緩影響，市場...

近來記憶體晶片商股價不妙 路透：Kioxia取消IPO計畫

路透社引述知情人士報導，私募基金貝恩資本（Bain Capital）投資的記憶體晶片製造商Kioxia取消原訂10月推出...

未經許可拋售名牌 adidas和PUMA要告SHEIN

在未經德國知名品牌阿迪達斯（adidas）和彪馬（PUMA）許可的情況下，中國跨境快時尚電商平台希音（SHEIN）卻低價...

日立軌道公司採用NVIDIA技術 推進即時鐵路分析

日立軌道公司（Hitachi Rail）是一家驅動全球五十餘國的鐵路系統的全球運輸公司，該公司正將 NVIDIA 的 A...

Arm宣布 20日起被列入費城半導體指數

Arm 控股有限公司近日宣布，自2024年9月20日起，被列入費城半導體指數（PHLX Semiconductor Se...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。