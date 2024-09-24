未經許可拋售名牌 adidas和PUMA要告SHEIN
在未經德國知名品牌阿迪達斯（adidas）和彪馬（PUMA）許可的情況下，中國跨境快時尚電商平台希音（SHEIN）卻低價拋售這兩家企業的產品，阿迪達斯和彪馬強烈批評SHEIN的上述做法，並稱正考慮採取相應法律步驟。
德國之聲中文網今天引述南德意志報等德媒報導，SHEIN平台上可以找到阿迪達斯的「Samba」鞋，但售價卻遠低於阿迪達斯自家的網店。阿迪達斯發言人強調，「阿迪達斯自身沒有在SHEIN平台上從事銷售活動，也不會允許該平台銷售阿迪達斯的產品」。
報導說，SHEIN已經一躍成為全球最大的服裝銷售平台，過去一年，SHEIN的銷售額高達290億歐元，超過了服裝零售巨頭H&M。
去年11月，SHEIN曾準備在華爾街上市，但最後並未成功。SHEIN目前已經改變計畫，並於今年6月向倫敦交易所提交IPO文件。
SHEIN在中國的一些低薪工廠生產其無品牌服裝，由於拋開了中間商環節，因此可以長期保持超低的價位。不過，很多顧客還是更喜歡他們所熟悉和信任的品牌。
據報導，SHEIN歐洲平台也出現大量彪馬的產品。彪馬公司一名女發言人表示，「如果交易場所和平台不採取合作態度，不肯主動下架那些未獲授權的產品，我們將保留走法律途徑的權利」。
報導指出，SHEIN平台上銷售的上述商品可能是一些授權零售商的積壓產品。合作經銷商低價轉賣積壓產品，對品牌製造商來說是個長期問題，但由於SHEIN的覆蓋面與日俱增，廉價拋售積壓產品勢必造成更嚴重的影響。
彪馬總裁弗洛伊特（Arne Freundt）表示，「SHEIN平台的銷售品質不符合彪馬的品牌定位，與彪馬格格不入」。
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