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陸降準又放寬房貸 滬港股大漲4%引領亞股收高

中央社／ 香港24日綜合外電報導

中國今天宣布新的振興措施，以突破難以刺激國家經濟成長的困境，上海和香港股市收盤應聲漲逾4%，引領亞洲股市走揚。美國股市道瓊和標普500指數昨天皆收新高，也助提振信心。

法新社報導，中國公布連串疲軟的經濟數據後，外界對於當地金融情況更加擔憂。中國中央銀行中國人民銀行於今天宣布，近期將把要求金融機構的存款準備金比率下調0.5個百分點，藉此向金融市場提供約人民幣1兆元（約新台幣4兆5500億元）的長期流動性。

中國人行行長潘功勝在記者會上還宣布，人行將降低存量房貸利率，並統一房貸最低自備款比例。具體作法包括引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預計平均約降0.5個百分點；以及將第2間購屋房貸最低自備款比例由25%下調到15%。

世界第2大經濟體中國遲未達成重返疫情前水準的復甦，拖累因素包括房地產行業債務危機綿延多時、通貨緊縮壓力籠罩及失業率居高不下。

北京一直抗拒祭出類似全球金融危機期間見到的所謂巴祖卡火箭筒（bazooka）強力振興方案，而是改以推行一系列零星措施因應，但至今對於逆轉經濟情勢效果不大。

美國聯邦準備理事會（Fed）上週已自2020年以來首次調降利率，並示意還會繼續降息至2026年。此後投資人信心便持續受到鼓舞。

上海和香港股市今天收盤分別勁揚4.2%和4.1%，東京股市收高0.6%。首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也都收漲。惟新加坡、雪梨和威靈頓股市收跌。

中國人民銀行 港股

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