斯里蘭卡新總統上任 IMF稱已準備好討論紓困計畫

中央社／ 可倫坡24日綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）發言人表示，IMF已準備好和斯里蘭卡新政府討論該國具爭議性的29億美元（約新台幣928億元）紓困計畫。

法新社報導，親馬克斯主義者迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）昨天宣誓就職，成為斯里蘭卡首位左翼總統。迪桑納亞克曾說，他希望和IMF重新磋商紓困案。

華府的IMF發言人昨天表示：「我們期待與迪桑納亞克總統合作，在得來不易的成果基礎上再接再厲，協助斯里蘭卡步上經濟復甦之路。」

IMF指出，斯里蘭卡於2022年4月爆發債務違約，接受紓困後局勢漸趨穩定。

IMF發言人說：「我們將盡快與新政府討論IMF紓困計畫的第3次審核時間」，意指紓困案的定期審查。

迪桑納亞克的資深幕僚瑞那亞（Bimal Ratnayake）在大選翌日告訴法新社，人民解放陣線（People's Liberation Front）「不會毀棄」和IMF的協議。

瑞那亞說：「我們的計畫是和IMF接觸，並提出特定修正方案。我們不會毀棄和IMF的協議，這雖然是具約束性的文件，但也設有重新談判條款。」

斯里蘭卡的股市規模不大。迪桑納亞克就職當日，開盤僅數分鐘就一度大幅挫跌，但大盤很快就收復失土，全股價指數（All Share Price index）終場收漲1.19%。

迪桑納亞克矢言調降前任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）任內提高1倍的所得稅，也計劃調降食品和醫藥的銷售稅。

瑞那亞表示：「我想我們可以將這些調降納入計畫，然後延續4年的紓困計畫。」

迪桑納亞克的對手質疑其親馬克斯政黨會毀棄IMF紓困計畫，讓斯里蘭卡重陷類似2022年的經濟危機。

當時外匯危機導致民生必需品嚴重短缺，引發街頭抗爭，迫使時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃亡並辭職。

IMF 斯里蘭卡

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