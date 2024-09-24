日本國民零食「美味棒」二度漲價 網友理解：漲到20日圓也會買
日本「美味棒」業者Yaokin今天宣布價格調整，從10月1日起出貨的全系列商品，建議零售價格將從未稅的12日圓漲為15日圓。
「美味棒」從1979年開始販售以來，始終維持每支10日圓售價，但在2022年1月時隔42年調漲2日圓，漲價原因主要是原物料與運費高漲。
距離上次漲價過去2年多，Yaokin再次宣布漲價，因為主要原料如玉米和植物油等原物料價格持續上漲，人工費用、包裝材料費用，以及運費也大幅增加，公司內部無法繼續承受成本壓力。
Yaokin表示，「為了確保商品持續穩定供應，我們不得不從10月起對商品價格進行調整。我們將繼續致力於生產美味、有趣、令顧客安心、安全的商品，懇請各位的理解與支持。」
日本網友對於「美味棒」漲價多半表示理解。有網友說，「在這個時代，漲價也是無可奈何。從發售以來，美味棒一直持續進行研發，至今已經推出35種不同口味。雖然便宜的售價是它的魅力，但我個人認為，相比於數量減少，或是尺寸縮小的變相隱形漲價，我更能接受明確說明的漲價。」
有網友分享童年回憶表示，「在昭和、平成、令和這3個時代，美味棒一直用10日圓的售價販售，本身就很了不起，總是陳列在店鋪裡這一點，讓人感到很安心。」
他說，「我小時候放學回家路上，都會經過一家由穿著圍裙的奶奶開的零食舖，跟她用5日圓、1日圓湊出來買一隻美味棒，一邊吃，一邊踢著石子回家，這幕情景還歷歷在目。我現在已經是在工作的大人了，漲價3日圓沒有關係，如果真的吃緊，就算漲價到20日圓我也會買。」
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