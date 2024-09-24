日立軌道公司採用NVIDIA技術 推進即時鐵路分析

日立軌道公司（Hitachi Rail）是一家驅動全球五十餘國的鐵路系統的全球運輸公司，該公司正將 NVIDIA 的 AI 技術整合至其技術中，以降低鐵路公司的保養成本、縮短列車空轉時間，以及為乘客提高運輸的可靠性。

日立軌道公司在旗下全新的 HMAX 平台中採用 NVIDIA IGX 平台，以即時處理感測器和攝影機資料。 NVIDIA IGX 平台是一套工業級的企業平台，能夠以高頻寬處理感測器資料，以及提供強大的人工智慧（AI）運算、功能安全能力和企業安全性。

HMAX 平台消除資料蒐集與分析之間的延遲時間，將可協助日立軌道公司的客戶更快速地偵測需要維修的列車軌道、監控架空電力線的老化情況，以及評估列車與號誌設備是否正常運作。

日立軌道公司估計，主動維護的成本比起基礎設施意外故障後緊急維修降低了約七倍左右。其現有的 AI 監控系統已經將服務延誤率降低 20%，列車保養成本降低 15%，還將列車機廠的燃料成本降低 40%，減少能源消耗量。

日立軌道公司軌道車輛部門執行董事暨技術長我妻浩二（Koji Agatsuma）表示：「使用先前的數位監控系統，需要多日來處理資料和發現要注意的問題。如果我們能夠改用 NVIDIA 的技術來即時預測，那就能夠避免服務中斷，並且大幅改善安全性、可靠性與營運成本。」