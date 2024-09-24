美東碼頭工人罷工逼近 馬士基10月要收美東港口干擾附加費

在美國東岸與墨西哥灣港口工人可能即將發動罷工之際，丹麥貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）宣布，10月21日起將對所有運往、及離開美東與墨灣港口的貨物，收取當地港口干擾附加費（local port disruption surcharge）。

馬士基表示，正密切觀察美國國際碼頭工人協會（ILA）與資方美國海事聯盟（USMX）之間的協商，但由於雙方仍未敲定新的薪資協議，可能出現勞工干擾。ILA已威脅，若無法與USMX敲定新協議，可能10月1日起發動罷工。

馬士基說，由於潛在的勞工干擾，10月21日起所有運往、及離開美東與墨灣的貨物，收取當地港口干擾附加費，每只20呎標準貨櫃收1,500美元，40呎貨櫃收3,000美元，45呎貨櫃則收費3,780美元，需要以這筆附加費「支應可能因為服務受擾、確保我們服務永續性、及持續支持貴公司供應鏈所造成的營運成本增加」。

至於從中國大陸出發的貨物，這項費用仍待監管當局批准。