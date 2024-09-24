日圓急貶至144 日央行總裁：通膨風險已減輕
日本銀行（央行）總裁植田和男表示，通膨風險已經緩解，日銀有時間考慮政策選項。日圓聞聲擴大貶值，兌美元一度貶值0.4%至144.12日圓。
植田和男在大阪的演講中表示，如果消費者物價在2%左右波動，央行就應該以中性政策利率為目標。
他指出，物價上揚風險已經緩解，但他也警告，歷史顯示如果通膨加速，將對經濟不利。
植田承諾，如果經濟表現符合預測，將透過升息來調整貨幣政策的寬鬆程度。他也說，決策委員會有時間考慮政策選項，不會遵循任何預定的政策時程。
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