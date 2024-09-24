澳洲央行維持利率在12年高位 未追隨全球寬鬆周期
澳洲央行周二一如市場預期維持利率不變於12年來高峰，並未追隨聯準會（Fed）在內全球主要央行的寬鬆周期，可見物價壓力仍然沉重。
澳洲央行連續七次會議將現金利率維持在4.35%，並重申在政策方面「不排除任何可能性」。澳洲央行希望確住後疫情時代強勁的就業成長之勢，也因此通膨需要更長時間才可能回落。
澳洲央行發布聲明說：「政策委員會仍然決心要讓通膨率回到目標水準，並將採取必要措施來實現這個結果。」
決策發布後，澳幣兌美元升值0.3%至0.6858，對政策敏感的澳洲3年期債券殖利率變動不大，報3.55%。
法國興業銀行在香港的利率策略師 Stephen Spratt 說：「澳洲央行聲明中使用了四次"可持續"這個詞，強調短期內通膨下降，不足以讓他們有降息的把握。」「這似在向市場發出訊號，明天公布的8月CPI即使如預期回落至目標區間，也不要過度解讀。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言