澳洲央行維持利率在12年高位 未追隨全球寬鬆周期

澳洲央行周二一如市場預期維持利率不變於12年來高峰，並未追隨聯準會（Fed）在內全球主要央行的寬鬆周期，可見物價壓力仍然沉重。

澳洲央行連續七次會議將現金利率維持在4.35%，並重申在政策方面「不排除任何可能性」。澳洲央行希望確住後疫情時代強勁的就業成長之勢，也因此通膨需要更長時間才可能回落。

澳洲央行發布聲明說：「政策委員會仍然決心要讓通膨率回到目標水準，並將採取必要措施來實現這個結果。」

決策發布後，澳幣兌美元升值0.3%至0.6858，對政策敏感的澳洲3年期債券殖利率變動不大，報3.55%。

法國興業銀行在香港的利率策略師 Stephen Spratt 說：「澳洲央行聲明中使用了四次"可持續"這個詞，強調短期內通膨下降，不足以讓他們有降息的把握。」「這似在向市場發出訊號，明天公布的8月CPI即使如預期回落至目標區間，也不要過度解讀。」