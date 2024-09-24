無畏綠氫高成本 西班牙逆勢提高產能目標

綠氫因生產成本高且需求量尚不穩定，讓部分能源巨擘紛打退堂鼓。不過西班牙政府決定逆勢操作，要將綠氫的產能目標提高約9%。

氫能是指利用氫氣作為能源的形式。氫氣燃燒後只會產生水蒸氣，不會產生二氧化碳等溫室氣體，因此被視為一種潛在低碳能源，有助應對氣候變遷。氫能依製程所生碳排、成本，又概分為綠氫、灰氫、藍氫。

綠氫是透過再生能源電力電解製成，製造過程幾乎零碳，但成本昂貴；灰氫是靠燃燒天然氣產製的氫氣；將灰氫製程產出的二氧化碳用碳捕集與封存技術（CCS）回收並封存則為藍氫。

路透社引述今天公布的一份能源部文件指出，西班牙政府修訂後的目標是到2030年時，用於製造綠氫的電解槽容量為12百萬瓩（GW），高於去年所訂的11GW。

西班牙政府準備在9月24日的內閣會議中批准修訂後的國家能源和氣候計畫，當中就包含綠氫產能新目標。與大多數歐洲國家一樣，西班牙也錯過今年6月底向歐盟提交能源和氣候計畫的最後期限。

除綠氫產能外，修訂後的國家能源和氣候計畫與去年所提版本大同小異，仍維持32%的減排目標；其他調整之處還有能源儲備，從之前的目標容量22 GW提升為22.5 GW。

這份能源及氣候政策因包含能源效率、再生能源目標，也將是尋求相關投資的企業一份重要指南。

西班牙想藉自身擁有充足日照、風力的優勢，發展成歐洲綠氫的領頭羊。近期他們核准國內大型相關項目的補貼，盼吸引諸如中國電解槽製造商HygreenEnergy、遠景能源等重量級投資者。

反觀歐洲一些大型能源公司，近期不是削減就是放棄綠氫相關計畫，凸顯綠氫這門製程高度仰賴補貼的產業所面臨挑戰。

低碳氫（綠氫、藍氫）雖被視為未來歐洲經濟脫碳的關鍵，卻比天然氣生產的氫更昂貴。

殼牌集團（Shell）考量市場需求缺乏等因素，23日擱置在挪威的藍氫項目；挪威石油大廠Equinor上週也砍掉一個類似的計劃中項目。今年稍早，歐洲最大實業、西班牙民營跨國電力公司伊維爾德羅拉（Iberdrola SA）也在苦等不到相關經費下，將自身綠氫目標縮水近2/3。