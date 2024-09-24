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美國率14國集結融資資源 拚打破中國主宰關鍵礦物局勢

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國引領的「礦業安全夥伴」（MSP）聯盟，宣布新的融資架構，希望打破中國大陸主宰全球關鍵礦物的態勢。路透
美國引領的「礦業安全夥伴」（MSP）聯盟，宣布新的融資架構，希望打破中國大陸主宰全球關鍵礦物的態勢。路透

美國、德國、澳洲、日本及南韓等14個國家共組的「礦業安全夥伴」（MSP）聯盟，宣布新的融資架構，運用開發融資與出口信用部門、搭配與民間產業合作，支持關鍵礦業計畫，希望打破中國大陸主宰全球關鍵礦物的態勢。

在紐約的聯合國大會期間，美國、加拿大、德國、法國、挪威、瑞典、英國、愛沙尼亞、芬蘭、澳洲、印度、義大利、日本、南韓及歐盟執委會等MSP成員，公布新的融資架構網路，以加強在開採與加工關鍵礦物領域的合作。貝萊德（BlackRock）、高盛（BlackRock）、花旗集團（Goldman Sachs）、力拓（Rio Tinto）及英美資源集團（Anglo American）等民間企業代表也都與會。

MSP列舉已吸引夥伴政府支持的十項關鍵礦物計畫。美國國務院負責經濟成長、能源和環境事務的副國務卿費南德茲（Jose Fernandez）表示，MSP正在評估其他30項關鍵礦物計畫。

MSP的新融資網路希望藉由提供共同融資與風險分攤機制，處理開採新礦與加工設施需要龐大前期資本的問題，費南德茲說，這項網路將「加強合作並推動資訊交流」，讓西方政府與產業在發展替代供應鏈時，擁有集結資源與知識的平台。

澳洲的美國稀土公司24日表示，已收到美國輸出入銀行（EXIM）的意向書，在懷俄明州的鋰礦與稀土計畫，有望取得上看4.56億美元的債務融資方案，在猶他州的鋰生產廠興建作業也可望獲得3.3億美元的融資。

中國大陸企業目前掌控九成的全球稀土元素加工產能、逾半的關鍵電池礦物加工產能。積極鼓吹西方降低依賴中國大陸的費南德茲表示，「中國在做的，是在走排除競爭的壟斷劇本」，進一步提高對供應鏈脆弱性的疑慮。

但MSP的策略也面臨挑戰，因為礦業計畫需時多年、甚至數十年才能產能全開，環境影響也很大。

中共 稀土 美國

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