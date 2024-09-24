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罷工持續10天…波音提調薪30%盼落幕 工會轟沒達標

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
美國航太巨擘波音公司今天提出對罷工工人調高時薪30%，希望用更具吸引力的條件結束西雅圖地區工廠已持續10天的罷工。路透
美國航太巨擘波音公司今天提出對罷工工人調高時薪30%，希望用更具吸引力的條件結束西雅圖地區工廠已持續10天的罷工。路透

美國航太巨擘波音公司今天提出對罷工工人調高時薪30%，希望用更具吸引力的條件結束西雅圖地區工廠已持續10天的罷工，但工會批評這項提案「沒達標」，不會讓會員投票。

法新社報導，工會談判代表告訴會員：「這項提案不足以解決你們的擔憂，波音（Boeing）這項提案未達標。」

「他們試圖挑撥會員之間的關係，用這種分化策略來削弱我們的團結。」

波音要求員工最遲可於27日子夜通過公司這項「最佳及最終提議」。

國際機械師與航空太空工人協會（IAM）表示，沒有足夠時間，能在波音的期限之前與會員討論提案與投票。

工會談判代表告訴會員：「公司拒絕召開會議進一步討論，因此，我們不會在27日進行投票。」

工會表示，將彙整波音員工對此提案的意見。

代表美國太平洋西北地區（Pacific Northwest）約3萬3000名波音勞工的國際機械師與航空太空工人協會751區13日展開罷工，737MAX和777的組裝廠因罷工關閉。

調薪30%優於先前提出的25%提案，那項提案最初取得工會領袖認可，但後來遭基層員工斷然拒絕。

員工要求加薪40%，因為十多年來加薪幅度非常小，在消費物價通膨時期，美國這個物價昂貴的地區家庭開銷負擔過重。

時薪 波音 罷工 美國

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