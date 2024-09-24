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調查：亞太投資人計劃加碼配置亞洲固定收益資產 這些債券最受青睞

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
最新調查顯示，亞洲投資人未來一年將加碼配置固定收益資產。路透
最新調查顯示，亞洲投資人未來一年將加碼配置固定收益資產。路透

最新調查顯示，亞洲投資人未來一年將加碼配置固定收益資產，擴大仰賴債券賺取收入，其中以對日本以外亞洲債券的規劃配置比重最高。

道富環球投資管理（SSGA）今年稍早訪調亞太地區600位資產擁有者、資產管理機構、家族理財室、私人銀行及商業銀行的調查顯示，亞太投資人計劃未來12個月配置近46%的資產於固定收益，比率高於一年前的37%。

以地區來看，投資人計劃配置28%的固定收益投資，於日本以外的亞洲地區，較一年前的26%攀升，比重也最高，日本以16%居次，第三、四名分別為北美的14%、和歐洲的13%。根據調查，保險業者未來一年將提高日本以外亞洲債券的曝險1.5%，退休基金基金拉高1.2%，家族理財室加碼2.3%。

SSGA亞太固定收益指數型基金（ETF）策略師曾明慧表示，亞洲經濟熱絡正提振亞太投資人信心，投資人打算加碼配置到日本以外的亞洲固定收益資產，凸顯對亞洲固定收益資產作為穩定報酬來源的信心愈來愈強，「以相較於美國和其他已開發市場的通膨管控來說，亞洲可能是更佳的投資去處」。

她指出，日本以外亞洲債券經過風險調整後的報酬率較佳，主權債信評等相較於已開發市場也改善，因美歐公債信評常被認為惡化或停滯。她也說，隨著美國聯準會（Fed）啟動降息，東南亞貨幣兌美元預料將持續升值，提高了投資日本以外亞洲債券的論據。

調查顯示，多數亞太投資人（41%）以債券為賺取收入的手段，31%為多元化資產。逾半的受訪保險業者與退休金基金將透過直接曝險投資債券，曾明慧說，資產擁有者的資產規模愈大，就愈傾向直接投資債券。

多數受訪者也傾向更高品質的債券，71%受訪者表示，願意持有的債券信評為A評等。曾明慧表示，受訪者也試圖建立在不同亞洲市場建立更多元的債券部位，以降低風險。

6-10年期債券為最受歡迎的固定收益資產，獲46%受訪者青睞，尤其是保險業者和退休金基金。曾明慧說，原因是6-10年期債券對利率變動的敏感幅度，小於更長天期的債券，而且在亞洲央行有更多降息空間、未來利率進一步下滑時，存續期曝險、收益率及價格上漲展望更佳。

她說，保險業者傾向分散債券存續期，退休金基金可能擴大配置到更長天期的債券，以符合長期負債。

亞太投資人也對更廣泛環境表達一些憂慮，37%擔心經濟衰退，37%憂心通膨，35%憂慮地緣政治情勢，35%擔憂貨幣貶值。

債券 投資人 資產

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