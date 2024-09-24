500顆鑽石串成！蘇富比將拍賣18世紀項鍊 鑲鑽傳釀瑪莉皇后之死

國際拍賣公司蘇富比今天表示，一條由約500顆鑽石串成的18世紀項鍊將於11月拍賣，其中一些鑽石，據信是從最後導致法國皇后瑪麗．安托瓦內特被送上斷頭台的鑽石項鍊上取下。

法新社報導，這件來自亞洲私人收藏家的首飾將於11月11日在瑞士日內瓦拍賣，10月25日蘇富比（Sotheby's）官網開放線上競標。

這條項鍊由3排鑽石組成，兩端各有一個鑽石流蘇，預估拍賣價會落在180萬至280萬美元（約新台幣5800萬到9000萬元）之間，今天將是它50年來首次公開亮相。

蘇富比珠寶部門負責人科雷爾（Andres WhiteCorreal）告訴法新社：「這是個了不起的發現，因為一般狀況下，18世紀的珠寶會被拆掉重新利用…因此，擁有如此重要、這種份量的完整喬治王朝時期珠寶…絕對是難以置信的。」

「這件珠寶從一個家庭傳到另一個家庭，20世紀初它是安格爾西侯爵（Marquesses of Anglesey）收藏的一部分。」

這個貴族家庭的成員據信曾兩次在公開場合佩戴這條項鍊，一次是1937年喬治六世（King George VI）加冕典禮，另一次是1953年其女兒伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕典禮。

除此之外，人們對這條項鍊所知不多，也不清楚它的設計者和委託人，但蘇富比認為，這麼亮眼的古董珠寶，一定是為皇室打造。

蘇富比說，這條項鍊可能是在法國大革命前10年間製作。

蘇富比表示，其中一些鑽石可能來自與「項鍊事件」醜聞有關的著名項鍊，那起事件導致法國大革命爆發，最終造成皇后瑪麗．安托瓦內特（MarieAntoinette）被送上斷頭台。

這條項鍊將在英國倫敦公開展出到25日，之後前往香港、紐約與台灣巡迴展出。